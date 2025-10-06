台指期 本周挑戰27K

股期雙市上周五（3）日開高走高，指數雙雙持續再刷新高，現貨指數漲382點，收26,761點；台指期則漲321點至26,745點，逆價差達16.06點。期貨分析師建議，雖可在指數震盪拉回時分批布局多單，但仍需留意嚴設停損因應短線波動。

台指期上周五在權值股台積電（2330）衝上1,400元天價帶動下，電子權值股全面走強，於中秋節前上演慶祝行情，單周勁揚逾千點，終場大漲321點收紅。技術面上，台指期已收復9月底跌勢並再創歷史新高，後續可觀察量能能否持續放大以確認多頭力道。

籌碼面部分，上周五三大法人買超213.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,408口至761口，其中外資淨空單減少2,335口至20,852口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少753口至6,004口。

選擇權未平倉量部分，10月月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在19,500點。全月未平倉量put/call ratio值由1.45上升至1.46；VIX指數上升0.37至23.06。

綜合元富、永豐期貨表示，台積電上周五股價攻上1,400元整數大關，半導體族群表現亮眼，進一步帶動市場信心。儘管美國政府陷入關門僵局，經濟數據發布延宕使不確定性升溫，但投資人普遍押注聯準會10月將啟動降息，並預期年底前可能再度放寬政策。

另外，不僅象徵半導體龍頭持續吸引資金聚焦，也成為帶動大盤持續衝高的主要推手。由於權值股表現強勢，市場整體人氣進一步升溫。

若此態勢延續，本周台股挑戰27,000點大關的可能性顯著提高，將成為連假後投資人關注的焦點。然而，在指數屢創新高之際，仍須留意高檔震盪與短線回檔的風險，以免追高後承受較大波動。