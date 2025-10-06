全民權證／富世達 兩檔有戲

富世達（6805）8月營收11.83億元，月增1.8％，年增96.7％，連兩月改寫單月新高；累計前八月營收72.17億元，年增55.3％。展望後市，法人指出，看好第3季營收季成長率有望挑戰30%，主要來自快接頭，公司原先主要供應Switch tray快接頭，在GB300平台導入，公司Compute tray供應比重有望提升；第4季中系折疊機新品將上市，再加上伺服器貢獻，營運將來到全年高峰。2026年部分，T2 MAX、T3開始導入水冷，有望在明年上半年開始貢獻、明年下半年即將發表的Rubin系列，快接頭用量增加，也將挹注營運動能。

權證發行商建議，看好富世達後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日逾四個月的認購權證，參與偏多行情。（國泰證券提供）

