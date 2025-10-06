全民權證／台達電 押長天期

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台達電（2308）上周五（3日）強漲5.3％至942元，法人認為，台達電2025至2026年美系雲端服務業者（CSP）資本支出成長動能仍維持強勁，將持續帶動相關供應鏈需求，相關權證可伺機布局。

據供應鏈訪查顯示，除整體AI伺服器拉貨動能強勁外，液冷散熱產品亦進入高速成長期。法人預估，台達電2025年AI相關營收將較前一年大幅成長173.1%。此外，2024年液冷散熱營收僅約10至15億元，預估2025年將躍升至110至120億元，主要來自CDU與Sidecar產品出貨放量。

權證發行商建議，看好台達電後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數逾五個月以上等條件為主。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台達電 權證

延伸閱讀

鴻海（2317）9月營收創歷史新高！網看好AI加持：沒300說不過去

創新高後還能攻？台股雙軋行情還有戲 五大警訊未現身

800V升級潮！飆股大追蹤 電源技術大突破、2.3兆市值上位新局

台達電處份日本舊大樓 以活化資產

相關新聞

台指期 本周挑戰27K

股期雙市上周五（3）日開高走高，指數雙雙持續再刷新高，現貨指數漲382點，收26,761點；台指期則漲321點至26,7...

期貨商論壇／奇鋐期 盤堅格局

散熱模組大廠奇鋐8月合併營收126.2億元，較上月成長6.9%，後市受惠AI資料中心需求維持暢旺，AI伺服器的功耗隨著持...

期貨商論壇／黃金期 多方氣盛

近期美國並無重要經濟數據公布，市場消息面集中在美國政府關門的結果，政府停擺的可能性加大了投資人避險需求，進而延後公布本周...

台積、聯電 認購放閃

台股持續創高，以台積電（2330）為首的半導體股表現強勢。法人認為，隨半導體產業前景持續暢旺，台系半導體廠，特別是晶圓代...

大立光、玉晶光 四檔靚

蘋果股價近期強勢上攻，隨著iPhone 17系列及新一代AI技術導入，光學鏡頭需求有望再度成長，法人看好大立光（3008...

景碩熱轉 挑逾四個月

台股再度改寫歷史新高，盤面上如南電（8046）、景碩（3189）表現亮眼。發行券商指出，看好PCB族群表現的投資人，可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。