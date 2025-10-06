全民權證／台達電 押長天期

台達電（2308）上周五（3日）強漲5.3％至942元，法人認為，台達電2025至2026年美系雲端服務業者（CSP）資本支出成長動能仍維持強勁，將持續帶動相關供應鏈需求，相關權證可伺機布局。

據供應鏈訪查顯示，除整體AI伺服器拉貨動能強勁外，液冷散熱產品亦進入高速成長期。法人預估，台達電2025年AI相關營收將較前一年大幅成長173.1%。此外，2024年液冷散熱營收僅約10至15億元，預估2025年將躍升至110至120億元，主要來自CDU與Sidecar產品出貨放量。

權證發行商建議，看好台達電後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數逾五個月以上等條件為主。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。