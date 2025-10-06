全民權證／0050 選價內外5%

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股上周五（3日）再創歷史新高，但盤面個股卻跌多於漲，引發熱議。法人指出，由於台股後市看俏，預期27,000點大關指日可待，投資人可布局指數型ETF如元大台灣50（0050），搶搭指數上漲的獲利特快車。

目前市場普遍預期將續創歷史新高，如高盛證券出具最新的策略報告預期，台股因企業獲利成長強勁、季節性與聯準會利多、及資金流動轉趨正向，因此將台股目標指數上調至27,800點。

隨外資正式出具報告看好，市場多頭也紛紛追買，加上還有相關利多將持續發酵，因此多頭氛圍也越來越正向。權證發行商建議，看好台股後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台股 權證

