全民權證／0050 選價內外5%
台股上周五（3日）再創歷史新高，但盤面個股卻跌多於漲，引發熱議。法人指出，由於台股後市看俏，預期27,000點大關指日可待，投資人可布局指數型ETF如元大台灣50（0050），搶搭指數上漲的獲利特快車。
目前市場普遍預期將續創歷史新高，如高盛證券出具最新的策略報告預期，台股因企業獲利成長強勁、季節性與聯準會利多、及資金流動轉趨正向，因此將台股目標指數上調至27,800點。
隨外資正式出具報告看好，市場多頭也紛紛追買，加上還有相關利多將持續發酵，因此多頭氛圍也越來越正向。權證發行商建議，看好台股後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言