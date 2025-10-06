景碩熱轉 挑逾四個月

台股再度改寫歷史新高，盤面上如南電（8046）、景碩（3189）表現亮眼。發行券商指出，看好PCB族群表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

南電9月營收35.39億元，月減7%、年增19.2%；第3季營收109.67億元，季增14.4%；今年前九月營收290.08億元，年成長18.8%。

展望第4季後市，法人認為，T-glass玻布持續吃緊下，BT載板或有機會延續漲勢，而出貨量方面，800G交換機持續放量、社群媒體客戶ASIC訂單使ABF稼動率微幅季增、BT雖美系手機SiP備貨已過，但因記憶體需求持續強勁，稼動率季持平，PCB則預期季減雙位數。

就中長期展望來說，法人預期2026年下半年在AI驅動高階ABF需求下，供需吃緊看法不變，短期受到玻纖布限制壓抑營收預期到2026年上半才有望略為緩解。

目前BT用T-Glass薄纖布短缺較ABF更顯著，加上毛利較差，導致漲價效應較為顯著，而更換料件驗證期約三至六個月，2026年能否導入取決於跨驗速度。

景碩9月營收達35.86億元，較8月成長4.8%，較去年同期成長35.5%，累計前九月營收為285.4億元，年增26.9%。展望後市，法人指出，ABF方面，主要來自RTX50系利顯卡，今年上半年以中低階型號為主，下半年中高階占比逐漸提升，進入出貨高峰。

至於BT方面，主要來自記憶體控制器，DDR5開始出現價格上漲，DDR4則無明顯變動，預估今年下半年拉貨力道持續增強。

權證發行商建議，看好南電、景碩可買進價內外10%以內、距到期日超過四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。