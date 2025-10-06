台積、聯電 認購放閃

台股持續創高，以台積電（2330）為首的半導體股表現強勢。法人認為，隨半導體產業前景持續暢旺，台系半導體廠，特別是晶圓代工領域的權王與聯電，將持續走出一波多頭格局，投資人可透過相關認購權證進場布局。

事實上，台積電即將於月中舉行法說，包括AI的需求前景、先進製程的發展狀況、海外廠區特別是美國廠的營運表現、整體獲利前景、甚至對明年的展望等，預期都將成為法人圈關注的焦點，也估計將釋出正向佳音。

趕在台積電前，外資圈已興起一波目標價的上修潮，繼花旗、大摩、高盛等證券後，最新的麥格理證券也加入調高目標價的行列，並喊出上看1,620元，主要是看好AI需求的半導體製程將往更先進的製程轉移，推動ASP增長。

麥格理證券指出，隨著領先的AI晶片，如輝達（NVIDIA）的Rubin、Meta、Open AI和Google的TPU等轉向3奈米製程，在2026年將看到對更先進節點的強勁需求，由此帶來的產品組合改善將會提高台積電的平均銷售價格。

聯電日前向供應商發出通知，明年起所有供應品相將降價15%。法人認為，聯電主動與供應商洽談降價，可保有談判主導權，有助於明年獲利表現持續提升。法人預估聯電明年每股稅後純益（EPS）將由今年的2.79元增至3.85元。

權證發行商建議，看好台積電、聯電等晶圓代工廠後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過二個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。