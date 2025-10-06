大立光、玉晶光 四檔靚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

蘋果股價近期強勢上攻，隨著iPhone 17系列及新一代AI技術導入，光學鏡頭需求有望再度成長，法人看好大立光（3008）與玉晶光後市營運動能轉強，成為蘋果概念股新一波焦點，相關權證可伺機布局。

根據美系外資法人最新預估，上調2025年iPhone 純電子代工廠（EMS）年產量至2.51億支，年增率約6%，較先前的2.47億支預估提高2%，主因來自iPhone 17系列需求強勁。另外，法人也將2025年下半年iPhone EMS總產量上修3%，達1.47億支，其中第3季為5,900萬支、第4季為8,800萬支。以機種來看，iPhone 17系列產占9,500萬支，較2024年下半年iPhone 16系列高出3%。

台廠中，由於光學元件受惠iPhone規格升級，大立光、玉晶光成長潛力強勁。法人補充，考量第3季雖進入手機零組件拉貨旺季，但營收仍較去年同期出現衰退，成長動能有限。

高規旗艦手機產品持續開發並未停歇，市場也可望逐步導入潛望結構，但因整體手機組裝產地多集中於中國大陸地區，在擔憂對等關稅影響下，預期大立光近兩年營運成長動能將趨緩。

玉晶光受惠蘋果新機出貨帶動，8月營收攀升至同期次高水準。公司已是Meta、蘋果等大廠VR/AR眼鏡主要供應商，市場看好後續訂單動能可望延續。法人預估，玉晶光2026年每股稅後盈餘（EPS）將達約35.65元，獲利成長可期。

權證發行商建議，看好大立光、玉晶光等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外10%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主。

iPhone 蘋果概念股 玉晶光

