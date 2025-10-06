黃金期貨突破每盎司3,900美元 法人：金價可望再創高、金礦股落後補漲

黃金期貨價格10月3日突破每盎司3,900美元，近周黃金期貨價格上漲2.43%，美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金旗下印尼格拉斯伯格巨型礦山進入不可抗力狀態導致須長時間停產的效應持續，加以中國大陸大幅下調2025與2026年主要有色金屬的年產量成長目標，突顯政策重心自規模擴張轉向效率與可持續性，推升金屬價格上漲。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐，長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。