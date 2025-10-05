群益期貨領航台灣期貨市場 首家上架Cboe SPX指數選擇權

身為台灣期貨市場的領導品牌，群益期貨（6024）持續引領業界創新，宣布即日起首家提供 Cboe SPX 指數選擇權與 Cboe Volatility Index® 波動率選擇權（VIX®）交易服務，讓台灣投資人不必透過海外券商，即可直接參與全球最具代表性的兩大選擇權商品。

Cboe SPX 指數選擇權為全球交易量第一的現金交割歐式選擇權，其標的為S&P 500® 指數，具備高流動性、無個股風險、策略多元等優勢，適合想參與整體市場漲跌或利用價差、套利進行靈活操作的投資人。Cboe 波動率選擇權（VIX） 則以「市場恐慌指數」為標的，能直接交易市場對未來波動率的預期。在市場劇烈波動或股市下跌時，VIX 選擇權價值通常上升，既能作為避險工具，也能捕捉波動率變化帶來的獲利機會。本次引進，將使台灣投資人能直接參與國際市場最具指標性的指數選擇權交易，與全球市場接軌。

Cboe全球市場亞太區衍生品銷售主管Sharon Ang表示：「Cboe的旗艦指數期權產品多年來一直深受全球投資者信任。我們很高興能透過與群益期貨等領先券商的合作，進一步拓展新市場的投資機會。對亞太區投資者而言，能夠在Cboe的全球交易時段（Global Trading Hours）參與交易是一大優勢，這讓他們能在本地白天時段就獲取美股市場的敞口，靈活運用交易策略、管理風險並把握市場機會。」

群益期貨總經理毛振華也表示：「作為台灣期貨市場的領航者，我們致力於將國際市場最具價值的商品帶給投資人。Cboe SPX Index Options是全球最受矚目的指數選擇權之一。此次不僅擴展了我們的產品線，更象徵著台灣投資人將能與全球市場同步掌握關鍵避險與交易機會。」未來，群益期貨將持續以創新與專業引領市場，積極引進多元化的海外期貨與選擇權產品，並透過完整的交易平台與研究服務，協助投資人掌握國際市場脈動，創造更多投資機會。

除了SPX和VIX期權外，群益期貨平台也提供Cboe的迷你標普500指數期權（XSP）。XSP的合約規模僅為標準SPX期權的十分之一，設計更小巧、更易入門，既適合剛接觸指數期權的新手投資者，也適合希望更精準管理部位的投資者。

為慶祝群益期貨成為首家上架 Cboe SPX 指數選擇權商品，群益期貨同步於今年第4季推出「人機交易擂台賽」。活動自 9 月 15 日至 11 月 30 日舉行，總獎金突破百萬元，冠軍可獲 15 萬元，另設「程式獲利王」、「美股王」等特別獎，最高可抱回 40 萬元。除挑戰高額獎金外，還有市場交易大神及達人，包括自由人、阿魯米、莎拉、期天大勝、聚財網、羊叔等組隊參加由群益期貨舉辦的實盤模擬交易PK賽『黑白交易擂台賽』。自 9 月 23 日起每周二、四晚間 9 點於「群益期全球觀點」YouTube 頻道直播。