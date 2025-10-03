旺！台指期夜盤衝26,845點 再創歷史新高

台指期夜盤3日開盤後，在美國政府關門、非農就業報告缺席，但市場預期聯準會10月底會議將再次降息，美股電子盤反彈中，以26,769點、上漲33點開出，一度上衝至26,845點、再寫歷史新高，但隨短多下車拖累，在晚間9點左右，夜盤指數在26,736點、約平盤附近遊走。

受到美國政府停擺影響，原訂3日晚間8點30分將公布的美國9月非農就業報告，截至晚間9點為止仍未公布，而道瓊、那斯達克、標普電子盤在市場看好科技股前景中，自早盤由黑翻紅後，就一路維持紅盤，美元指數、美國十年期公債殖利率則小跌中，有助台指期夜盤維持日盤時的多頭強攻氣勢，一度大漲109點、再寫26,845點歷史新高，但隨後在獲利了結賣壓中，漲勢暫時收斂。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,405元，平盤附近遊走，電子期上漲近0.2%，半導體期下跌0.4%，中型100期貨指數帶在平盤附近震盪。

台股3日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲382點，收26,761點，其中外資現貨買超169.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,335口至20,852口；投信賣超19.3億元，自營商買超60.5億元，三大法合計買超210.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股開高收最高，並且續創歷史新高，也顯示出中秋連假前創新高後的獲利回吐賣壓並不重，籌碼相對穩定將有利漲勢延續，只要守住3日紅K低點26,410點，短線漲勢可望向27,000點大關發起挑戰。