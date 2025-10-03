台指期勁揚！終場收高點26,745點 大漲321點
台指期3日開高走高，早盤以26,424點開出，終場收在最高26,745點，上漲321點，漲幅1.21%，表現勁揚。
另外，台積電期收1,405元，上漲35元，電子期上漲1.8%，中型100期貨上漲0.24%。
美國華爾街三大指數2日小幅收漲，道指和標普500指數創新高，道瓊工業指數上漲78.62點、漲幅0.17%，收在46,519.72點。標普500指數微漲4.15點、漲幅0.06%，收在6,715.35點，估值已達到2020年以來最高。那斯達克指數上漲88.89點，漲幅0.39%，以22,844.05點作收，主要受助於包括人工智慧晶片領軍企業輝達（NVIDIA） 、蘋果和博通在內科技巨擘的助力。
三大法人昨日在台指期淨空單增加575口至647口，其中外資淨空單增加838口至23,187口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,956口至6,757口。
法人指出，近期市場資金聚焦距於AI題材，包含GB300伺服器、星際之門以及記憶體族群等，短線若量能維持或再度放大，行情仍有延伸空間。
