快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

10月電子期漲　金融期跌

中央社／ 台北3日電

台北股市今天上漲382.67點，收26761.06點。10月電子期收1583點，上漲28點，逆價差0.06點；10月金融期收2210.6點，下跌16點，正價差4.34點。

10月電子期以1583點作收，上漲28點，成交646口。11月電子期以1580點作收，上漲24.85點，成交7口。

電子現貨以1583.06點作收，上漲32.28點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差0.06點。

10月金融期以2210.6點作收，下跌16點，成交240口。11月金融期以2220.6點作收，下跌7.6點，成交1口。

金融現貨以2206.26點作收，下跌13.93點；10月金融期貨與現貨相較，正價差4.34點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

美國CME擬明年初開放全天候交易加密幣期貨與選擇權

10月電子期金融期齊漲

10月放三大連假超爽？網揭殘酷真相 上班族崩潰：根本沒比較輕鬆！

「四生肖」10月貴人運旺翻 ！ 龍雞事業沖天、這動物偏財獎金雪片飛來

相關新聞

10月電子期漲　金融期跌

台北股市今天上漲382.67點，收26761.06點。10月電子期收1583點，上漲28點，逆價差0.06點；10月金融...

南亞科、華邦電 權證四檔靚

南亞科（2408）、華邦電（2344）昨（2）日股價同步走強，成為近期市場焦點，隨著記憶體產業進入新一輪上行周期，法人看...

市值型ETF 權證押逾三個月

台積電（2330）昨（2）日收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點，上漲395點，漲幅1.5...

全民權證／台燿 挑價內外20%

台燿（6274）因高速傳輸帶來高損耗，對於CCL及PCB板材規格需求逐年提升。根據台灣電路板協會(TPCA)統計，202...

全民權證／創意 瞄準逾90天

創意（3443）昨（2）日漲2.9%至1,380元。法人看好創意在加密貨幣、ASIC及CPU等專案進入量產，有助今、明年...

全民權證／大立光 兩檔放閃

大立光（3008）昨（2）日漲0.2%至2,360元。法人預期，大立光第3季雖進入手機零組件拉貨旺季，但受到手機市場需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。