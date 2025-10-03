10月電子期漲　金融期跌

台北股市今天上漲382.67點，收26761.06點。10月電子期收1583點，上漲28點，逆價差0.06點；10月金融期收2210.6點，下跌16點，正價差4.34點。

10月電子期以1583點作收，上漲28點，成交646口。11月電子期以1580點作收，上漲24.85點，成交7口。

電子現貨以1583.06點作收，上漲32.28點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差0.06點。

10月金融期以2210.6點作收，下跌16點，成交240口。11月金融期以2220.6點作收，下跌7.6點，成交1口。

金融現貨以2206.26點作收，下跌13.93點；10月金融期貨與現貨相較，正價差4.34點。實際收盤價以期交所公告為準。