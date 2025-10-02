台指期夜盤再創高 暫時強守26,500關卡

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤2日以26,428點開高，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台指期夜盤2日以26,428點開高，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台指期夜盤2日以26,428點開高，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。截至晚間8點半，台指期夜盤報26,577點、漲153點、漲幅0.5%；盤初空頭稍稍賣壓出籠、最低僅達26,409點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至26,584點、再刷新高，高低點落差達175點，暫時守穩26,500點。

由技術面觀察，日K暫連四紅，均線呈現多頭排列，5日線與10日線持續上揚，顯示短期趨勢仍偏強；KD指標大約於66附近黃金交叉，多方動能尚未消退。MACD柱狀體則續紅，DIF與MACD線同樣位於零軸上方，多頭格局尚未改變。

綜合永豐、元富期貨表示，美國聯邦政府七年來首度面臨關門，新增不確定性衝擊金融市場。同時，最新公布的ADP就業數據顯示，9月就業人數減少3.2萬人，創下兩年半來最大降幅，遠遜於市場預期。受此影響，FedWatch顯示10月與12月各降息一碼的機率顯著升高，推動美元走弱，金價再創新高，美股四大指數亦全面收紅。

另外，近期市場資金焦距於AI題材，包含GB300伺服器、星際之門以及記憶體族群等，短線上若量能維持或再度放大，行情仍有延伸空間。不過，須留意短線漲幅累積後的獲利了結壓力，一旦放量長上影線出現，可能成為多方動能暫歇的訊號。

