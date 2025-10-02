快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

全民權證／台燿 挑價內外20%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

台燿（6274）因高速傳輸帶來高損耗，對於CCL及PCB板材規格需求逐年提升。根據台灣電路板協會(TPCA)統計，2024年全球PCB產值成長7.6％達809億美元，預估2025年將再成長5.5％，產值達854億美元。主要動能來自800G交換器與AI伺服器的升級，並帶動高頻材料的需求。

近期外資調升台燿目標價，從375元上調至410元，其中主因台耀專注於M7+等級的高速CCL材料，預期在AWS AI ASIC專案的市占率將從原預估的10%至15%大幅提升至30%至35%。

且隨著400G、800G交換器出貨量強勁增長，及參與其他雲端服務供應商（CSP）的AI專案，將持續驅動其長期營收動能。

權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日150天以上的認購權證操作。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 AI

延伸閱讀

AI帶動台灣PCB產值上半年創新高 全年估年增12%

NBA／聯盟攜手AWS用AI強化觀賽體驗 即時解讀場上局勢

台光電、台燿 高盛力挺

PCB族群 迎漲價利多

相關新聞

台指期 行情可望延伸

台北股期雙市昨（2）日開高走高，雙雙持續再刷新高，現貨指數漲395點，收26,378點；台指期則漲388點至26,431...

南亞科、華邦電 權證四檔靚

南亞科（2408）、華邦電（2344）昨（2）日股價同步走強，成為近期市場焦點，隨著記憶體產業進入新一輪上行周期，法人看...

市值型ETF 權證押逾三個月

台積電（2330）昨（2）日收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點，上漲395點，漲幅1.5...

全民權證／台燿 挑價內外20%

台燿（6274）因高速傳輸帶來高損耗，對於CCL及PCB板材規格需求逐年提升。根據台灣電路板協會(TPCA)統計，202...

全民權證／創意 瞄準逾90天

創意（3443）昨（2）日漲2.9%至1,380元。法人看好創意在加密貨幣、ASIC及CPU等專案進入量產，有助今、明年...

全民權證／大立光 兩檔放閃

大立光（3008）昨（2）日漲0.2%至2,360元。法人預期，大立光第3季雖進入手機零組件拉貨旺季，但受到手機市場需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。