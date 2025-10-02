全民權證／創意 瞄準逾90天

創意（3443）昨（2）日漲2.9%至1,380元。法人看好創意在加密貨幣、ASIC及CPU等專案進入量產，有助今、明年營運跳升。

法人分析，創意2025年仍處於轉型過程，加密貨幣專案為創意的主要營運支柱，其全年營收占比有望超過30%。同時也看好加密貨幣專案的延續性，除北美客戶提前支付現金預定2026年產能外，也持續拓展客群，未來將新增日本地區客戶。AI多項專案陸續於今年下半年至明年上半年進入量產，為創意未來營收及獲利主要成長動能。

權證發行商建議，看好創意後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）

