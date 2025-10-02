全民權證／大立光 兩檔放閃

大立光（3008）昨（2）日漲0.2%至2,360元。法人預期，大立光第3季雖進入手機零組件拉貨旺季，但受到手機市場需求回溫緩慢影響，維持營收預估182.9億元，約季增56.8%。

法人分析，大立光有望受惠AI眼鏡趨勢，不僅可作為手機視窗的延伸，涵蓋文書處理、多媒體與影像編輯等較複雜操作。考量AI眼鏡欲成熟仍需時間，因此未來三至五年期間內，市場將存在多樣技術並存的局面，總銷量依然停留在百萬級至千萬級區間，對於鏡頭產品的需求未能彌補手機市場的需求衰退。

看好大立光後市的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。