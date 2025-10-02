快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

市值型ETF 權證押逾三個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）昨（2）日收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點，上漲395點，漲幅1.5%，同創新高。法人建議，可透過元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）等市值型ETF權證，依風險承受度選擇進場時機，把握市場行情。

觀察昨日台股盤面結構，台積電創下歷史新高，權值電子亦普遍強勢，或有利於盤勢續創新高；電子個別族群聚焦記憶體相關、銅箔基板、PCB相關、散熱、矽晶圓、光通訊；金融股持續扮演助攻角色，非金電壓力沉重，難有表現空間。

法人指出，日KD指標在多方區交叉向上，成交金額擴增達20日均量附近水準，或有利於盤勢延續多頭，惟觀察過去兩個月台股盤堅創高的經驗，每每創下新高時若量能趨勢無法保持在20日均量之上，皆會出現震盪整理，故短線成交金額必須站上20日均量，台股才有機會連續創高，否則在創高過程中仍難免震盪拉回。

展望後市，台股投資策略上，建議聚焦AI伺服器、高壓直流輸電（HVDC）、機器人及成衣製鞋族群等。由於AI供應鏈關稅疑慮較低，即便有也易轉嫁客戶，且在第4季GB300系列放量出貨帶動下，操作方向可偏多。

長線而言，AI雲端運算需求主要來自美國雲端服務供應商（CSP），未來五年AI雲端建置需求仍將維持高檔，為輝達（NVIDIA）陣營及台灣半導體、伺服器供應鏈營運動能提供強勁支撐。

權證發行商建議，看好0050、00631L等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數90天以上等條件為主。

台股 台積電 雲端服務

延伸閱讀

台股登頂譜6大亮點 雙王台積電信驊同寫天價

股匯雙漲 新台幣連3升收30.415元

外資買超234億元 這檔人氣王獲外資買超3.49萬張、鴻海登外資買超亞軍

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

相關新聞

台指期 行情可望延伸

台北股期雙市昨（2）日開高走高，雙雙持續再刷新高，現貨指數漲395點，收26,378點；台指期則漲388點至26,431...

南亞科、華邦電 權證四檔靚

南亞科（2408）、華邦電（2344）昨（2）日股價同步走強，成為近期市場焦點，隨著記憶體產業進入新一輪上行周期，法人看...

市值型ETF 權證押逾三個月

台積電（2330）昨（2）日收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點，上漲395點，漲幅1.5...

全民權證／台燿 挑價內外20%

台燿（6274）因高速傳輸帶來高損耗，對於CCL及PCB板材規格需求逐年提升。根據台灣電路板協會(TPCA)統計，202...

全民權證／創意 瞄準逾90天

創意（3443）昨（2）日漲2.9%至1,380元。法人看好創意在加密貨幣、ASIC及CPU等專案進入量產，有助今、明年...

全民權證／大立光 兩檔放閃

大立光（3008）昨（2）日漲0.2%至2,360元。法人預期，大立光第3季雖進入手機零組件拉貨旺季，但受到手機市場需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。