市值型ETF 權證押逾三個月

台積電（2330）昨（2）日收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點，上漲395點，漲幅1.5%，同創新高。法人建議，可透過元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）等市值型ETF權證，依風險承受度選擇進場時機，把握市場行情。

觀察昨日台股盤面結構，台積電創下歷史新高，權值電子亦普遍強勢，或有利於盤勢續創新高；電子個別族群聚焦記憶體相關、銅箔基板、PCB相關、散熱、矽晶圓、光通訊；金融股持續扮演助攻角色，非金電壓力沉重，難有表現空間。

法人指出，日KD指標在多方區交叉向上，成交金額擴增達20日均量附近水準，或有利於盤勢延續多頭，惟觀察過去兩個月台股盤堅創高的經驗，每每創下新高時若量能趨勢無法保持在20日均量之上，皆會出現震盪整理，故短線成交金額必須站上20日均量，台股才有機會連續創高，否則在創高過程中仍難免震盪拉回。

展望後市，台股投資策略上，建議聚焦AI伺服器、高壓直流輸電（HVDC）、機器人及成衣製鞋族群等。由於AI供應鏈關稅疑慮較低，即便有也易轉嫁客戶，且在第4季GB300系列放量出貨帶動下，操作方向可偏多。

長線而言，AI雲端運算需求主要來自美國雲端服務供應商（CSP），未來五年AI雲端建置需求仍將維持高檔，為輝達（NVIDIA）陣營及台灣半導體、伺服器供應鏈營運動能提供強勁支撐。

權證發行商建議，看好0050、00631L等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數90天以上等條件為主。