南亞科、華邦電 權證四檔靚

南亞科（2408）、華邦電（2344）昨（2）日股價同步走強，成為近期市場焦點，隨著記憶體產業進入新一輪上行周期，法人看好兩大廠商在產業復甦浪潮下的受惠程度，帶動買盤湧現，相關權證可伺機布局。

法人表示，2026年DRAM供需緊張有利亞洲記憶體廠商發展。相關個股方面，隨著DRAM進入為期四年的價格上行周期，持續看好海力士與三星，建議投資人逢低布局。

另外，隨著HBM4對矽晶密度的要求提升，以及智慧型手機與PC DRAM內容量持續成長，2026年整體記憶體供應緊張情況將加劇，因此以短期來看，HBM4訂單確認將是市場關注的重點。此外，台廠中，若南亞科2025年第3季財報優於預期，亦具備短期交易機會。

南亞科在DDR4需求空前強勁、對長鑫存儲科技（CXMT）競爭疑慮暫時緩解的情況下，預期此動能將延續至9月，使第3季營收季增有望達79%。此外，在庫存回沖與匯率穩定的短期助力下，預期第3季底將轉虧為盈，後市可期。

華邦電8月每股稅後純益（EPS）達0.16元，相較於2025年第2季淨損0.29元，表現大幅改善。法人表示，此次EPS強勁表現主要受惠於匯率穩定、平均售價（ASP）上漲，以及庫存回沖效益，預期此動能將延續至未來數月，使第3季與第4季轉虧為盈。

權證發行商建議，看好南亞科、華邦電等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%至價內10%、有效天期150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。