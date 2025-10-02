期貨商論壇／緯創期 利多簇擁

緯創（3231）8月合併營收1,726.4億元，創歷年同期新高，月減9.9%，年增92.2%。期貨商表示，企業加快投資AI腳步將有助於緯創營收表現，再加上AI伺服器產品開始放量，預期第4季達今年高峰，不妨留意緯創期操作機會。

特斯拉執行長馬斯克旗下xAI布局AI全速推進，xAI的第一個大型AI叢集計畫（Colossus I），僅用122天建成約20萬個輝達H200 GPU的算力叢集，第二個大型AI叢集計畫（Colossus II）僅用六個月就完成200MW供應規模部署，可支持11萬個輝達GB200 NVL72 GPU。後續計畫再布建55萬個GPU，規模將較現有大增四倍，法人看好有利於緯創營運。

此外，輝達近期與CoreWeave簽署價值63億美元的雲端服務合約，將向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源，加深合作由於戴爾是CoreWeave主力AI伺服器供應商，緯創則提供戴爾伺服器主機板，且訂單占比最大，優先受惠。

緯創稱8月進入AI伺服器新舊產品轉換期，9月新產品開始放量，動能會比8月好，第4季有機會達到今年高峰。第3季筆電與顯示器預估出貨從持平上修為季增個位數，桌機出貨將與第2季持平。（群益期貨提供）

