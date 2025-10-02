期貨商論壇／富邦金期 有看頭

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理
富邦金（2881）9月以來獲外資及投信買超逾千張以上，顯示法人看好富邦金長線展望。展望未來，法人指出，此波股價自6月以來維持橫盤整理至今，籌碼趨於穩定，未來若配合成交量能同步放大，將有利股價攻高，建議利用富邦金期伺機布局。

富邦金上半年歸屬母公司稅後純益514億元，年減37%，每股稅後盈餘（EPS）3.49元，獲利衰退主要因壽險事業避險成本增加、債券實現損失，致富邦人壽獲利年減52%。

另外，富邦人壽適用外匯價格變動準備金新制及金管會新暫行措施，外匯價格準備金餘額逾持續提升，有利降低匯損壓力美國啟動降息循環，將受惠避險成本趨緩及債券評價回升的利多，有助投資利差及淨值回升。

富邦銀行方面，不論企業授信亦或是個人放款皆有所增長，在企業授信中，以中小企業、外幣放款成長較快，上半年分別年增13%、10%；個人放款中，信貸、房貸皆同步增長，上半年各年增43%、10%。利差方面，透過積極調整外幣存款結構，使得資金成本降幅大於放款收益率減幅，存放利差擴大，淨利差亦同步提升。（台新期貨提供）

