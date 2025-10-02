台指期 行情可望延伸

台北股期雙市昨（2）日開高走高，雙雙持續再刷新高，現貨指數漲395點，收26,378點；台指期則漲388點至26,431點，正價差達52.61點。期貨分析師表示，可在指數震盪拉回時分批布局多單，並嚴設停損因應短線波動。

台指期昨日受惠台積電ADR創新高帶動，鴻海（2317）、台達電、廣達等電子權值股齊力助攻，盤中一度大漲逾500點，但尾盤高檔收斂，終場仍上漲388點並收上影線。技術面觀察，台指期已收復9月底跌勢並再創歷史新高，後續仍須觀察量能能否持續跟進。

籌碼面部分，三大法人在台指期淨空單增加575口至647口，其中外資淨空單增加838口至23,187口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,956口至6,757口。

選擇權未平倉量部分，10月F1大量區買權OI落在26,500點，賣權最大OI落在26,000點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在25,000 點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.4上升至1.45。

永豐期貨表示，VIX指數上升0.02至22.69。外資台指期買權淨金額2.76億元 ; 賣權淨金額0.18億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富、永豐期貨表示，近期市場資金聚焦距於AI題材，包含GB300伺服器、星際之門以及記憶體族群等，短線若量能維持或再度放大，行情仍有延伸空間。

不過，須留意短線漲幅累積後的獲利了結壓力，一旦放量長上影線出現，可能成為多方動能暫歇的訊號。