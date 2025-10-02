群益期貨獲金彝獎 傑出期貨人才獎及傑出風險管理獎雙殊榮

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025年第18屆中華民國證券暨期貨金彝獎最新得獎名單揭曉，群益期貨再傳捷報，資深副總經理黃維本榮獲傑出期貨人才獎，副總經理鐘正皇所領導的風險管理團隊獲頒傑出風險管理獎。金彝獎被譽為國內證券期貨界的奧斯卡獎，這次雙獲肯定，充分展現群益期貨在人才培育、數位創新及風險控管的領導地位。

黃維本自2012年起領導業務部，推動全球衍生性產品顧問制度建立、影音內訓平台與標準化培訓SOP，積極擴大產業合作，培育期貨人才新血，帶領團隊獲利自年8,000萬元成長至2.6億元，並在2019年臨危接任槓桿交易部後，三年內將獲利由776萬元提升至1.03億元。他亦積極推動數位轉型，成立數位增長部、引入設計思考的創新工具，每年舉辦工作坊與創新獎勵計畫，並於2024年公司成立AI科學處，主導推動智能服務、策略交易與精準行銷，為未來十年人工智慧藍圖奠基。

鐘正皇則帶領公司團隊在風險管理領域展現卓越領導，推動數位工具與三道防線架構，建立即時監控與壓力測試機制。2025年4月，美方突襲宣布對台課徵32%關稅，市場劇烈震盪，他迅速啟動風控流程，將違約損失控制在僅72,703元，為全市場最低。同時，公司也成為業界首家取得 ISO27001 認證的期貨商，核心系統維持率100%，年度公司治理評鑑更高達96.72分，居業界之冠。

群益期貨表示，這次雙獲殊榮，不僅是對兩位副總多年專業與貢獻的肯定，更象徵公司在永續經營、創新應用與市場穩健方面的全面實力，將持續引領期貨產業向前邁進。

期貨 群益

