10月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲395.48點，收26378.39點。10月電子期收1555.7點，上漲32.3點，正價差4.92點；10月金融期收2227點，上漲3點，正價差6.81點。

10月電子期以1555.7點作收，上漲32.3點，成交534口。11月電子期以1560點作收，上漲35.9點，成交5口。

電子現貨以1550.78點作收，上漲32.52點；10月電子期貨與現貨相較，正價差4.92點。

10月金融期以2227點作收，上漲3點，成交194口。11月金融期以2237.6點作收，上漲13點，成交4口。

金融現貨以2220.19點作收，下跌3.82點；10月金融期貨與現貨相較，正價差6.81點。實際收盤價以期交所公告為準。