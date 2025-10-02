快訊

台指期勁揚 收26,431點、大漲388點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期2日開高走高，早盤以26,459點開出，盤中最高一度達26,527點，終場收在26,431點，上漲388點，漲幅1.49%，表現勁揚。聯合報系資料照

台指期2日開高走高，早盤以26,459點開出，盤中最高一度達26,527點，終場收在26,431點，上漲388點，漲幅1.49%，表現勁揚。

另外，台積電（2330）期收1,375元，上漲45元，電子期上漲2.12%，中型100期貨上漲0.58%。

美國三大指數繼續收高，道瓊工業指數上漲43.21點，漲幅0.1%，報46,441.1點；標普500指數漲22.74點，漲幅0.3%，報6,711.2點；那斯達克綜合指數上漲95.15點，漲幅0.4%，報22,755.16點。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加518口至72口，其中外資淨空單增加419口至22,349口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加146口至4,801口。

法人指出，美國政府確定停擺非農數據延後公布，ADP就業人數成為主要觀察就業市場的數據，公布值大幅低於預期呈現就業人數負成長，進一步推高降息機率。

台指期

