台指期夜盤飆漲378點 今日開盤該追？法人揭「擁抱泡沫」四大選股策略

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

上周台股經歷大幅震盪後，隨即展現驚人的反彈力道，且台指期夜盤1日勁揚378點，隨著台積電ADR大漲逾3％跟著飆上26,421點。面對市場「驚驚漲」的氛圍，法人獻策建議投資人目前應採取「擁抱泡沫，直到破裂為止」的策略，並強調當前是選股勝於選市的黃金時期。

法人觀察，在全球缺乏重大利空，且資金面仍充裕的背景下，台股多頭氣勢依然強勁。儘管短線波動加劇，但整體結構健康，建議投資人可將持股比重維持在五成左右，既能參與上漲行情，也保有應對修正的彈性。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等法人指出，建議以四大選股策略，協助投資人精準布局：一、內資法人同步買進法：內資法人的動向是觀察市場共識的最佳指標。篩選近一個月以來，投信與自營商同步買進的標的，入列清單包括：華邦電（2344）、緯創（3231）、南亞科（2408）、鴻海（2317）、精誠科（6191）、達麗（6177）、興富發（2542）、威剛（3260）、原相（3227）等。

二、外資鎖碼OTC股：外資在集中市場偏愛權值大型股，但其在上櫃（OTC）市場買進的標的往往更具股價活力；部分中小型股甚至可能有假外資操作的現象，使其股價表現更為活潑，篩選近兩周外資買進上櫃股，包括：威剛（3260）、環球晶（6488）、世界（5347）、欣銓（3264）、精材（3374）、雙鴻（3324）、正德（2641）等入列。

三、融資增幅助漲法：融資餘額增加代表資金積極投入，是股價上漲的助推力。近兩周融資增加顯著的個股有：力積電（6770）、華邦電、仁寶（2324）、緯創、群創（3481）、國巨（2327）等。

四、觀察多空對鎖，判斷主力心態：值得注意的是，部分熱門股如力積電、華邦電等，近兩周出現融資與融券同時增加的「多空對鎖」現象。法人解讀可以視為主力資金高度控盤的訊號，股價往往走出波段強勢噴出；同時，在市場修正時，主力也能利用空單進行避險、雙向獲利，顯示其對該股票後市的信心與操作靈活性。

外資 華邦電

