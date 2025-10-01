台指期夜盤逆流而上 無畏美政府關門、美股電子盤跌

台指期夜盤1日開盤後，雖美國政府關門，拖累美股電子盤走跌下，以25,982點、下跌61點開出，雖一度跌至25,920點、下跌123點，但隨美股電子盤跌勢收斂，台指期夜盤逆流而上，率先翻紅，在晚間9點左右，夜盤指數在26,118點、約上漲75點附近遊走。

由於美國民主黨與共和黨未能就短期支出計劃達成協議，美國聯邦政府於台灣時間約下午1點正式停擺，拖累美股電子盤走低，那斯達克電子盤一度下跌近1%，輝達（NVIDIA）、特斯拉、蘋果等科技巨頭一度下跌逾1%，拖累台指期夜盤走勢，但隨市場消化關門利空，美股電子盤跌幅開始收斂，加上美債殖利率走跌、美元指數平穩中，搭配外資上調台積電（2330）目標價至1,600元附近下，帶動台指期夜盤衝出重圍，率先由黑翻紅。

其中，台積電在夜盤交易9點時，在1,340元，上漲10元附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期上漲0.4%，中型100期貨指數上漲0.3%。

台股1日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲162點，收25,982點，其中外資現貨買超126.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加419口至22,349口；投信買超3.2億元，自營商買超32.9億元，三大法合計買超162.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，1日台股價漲量增，跳空站回所有均線，留下8點的多方缺口，但5日均線還是下彎，且型態上26,300~26,400點壓力大，加上單日成交量能仍低於5日、20日均量，買盤追價意願不足，支撐暫看多方缺口低點25,975點。