全民權證／美時 瞄準逾100天

美時（1795）憑藉其在困難學名藥及癌症用藥領域的領先優勢，展現出穩健的營運韌性，法人普遍看好其長期成長潛力，為股價表現提供堅實支撐。

美時積極耕耘美國、韓國及東南亞等國際市場。尤其在美國，受惠於明星血癌藥品等高價值學名藥的持續銷售增長，推動公司營收不斷創下新高。雖然部分財報數據曾受一次性匯損影響，但核心營運能力並未動搖，顯示其產品組合的高毛利與高成長特性。

權證發行商表示，美時透過併購與策略合作，持續深化其在全球製藥價值鏈中的地位，降低2026年血癌藥專利將到期的潛在衝擊，看好美時後市的投資人可以買入價外20％至價內10%、有效天期100天以上的認購權證參與行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。