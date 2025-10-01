全民權證／昇達科 兩檔閃耀

昇達科（3491）受惠美系大客戶低軌衛星訂單出貨恢復正常，低軌衛星的谷底已過，法人預期，昇達科下半年毛利率將回升，長線看好其受惠低軌衛星發展帶動營運成長。

分析師表示，隨著下半年低軌衛星拉貨動能加速，占比將更高，進一步提升整體毛利率。預期昇達科第3季毛利率有望回到2024年水準，第4季有機會更高。由於全球中小型低軌衛星客戶多為特殊目的發射（如軍事、氣象或特定國家通訊需求），每年發射量約50到100顆。全球約有20多家此類公司，昇達科已與四、五家合作，其中二家已進入試生產。

