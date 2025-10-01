聽新聞
全民權證／昇達科 兩檔閃耀

經濟日報／ 記者何佩儒整理

昇達科（3491）受惠美系大客戶低軌衛星訂單出貨恢復正常，低軌衛星的谷底已過，法人預期，昇達科下半年毛利率將回升，長線看好其受惠低軌衛星發展帶動營運成長。

分析師表示，隨著下半年低軌衛星拉貨動能加速，占比將更高，進一步提升整體毛利率。預期昇達科第3季毛利率有望回到2024年水準，第4季有機會更高。由於全球中小型低軌衛星客戶多為特殊目的發射（如軍事、氣象或特定國家通訊需求），每年發射量約50到100顆。全球約有20多家此類公司，昇達科已與四、五家合作，其中二家已進入試生產。

權證發行商表示，看好昇達科的投資人可挑選價內外15%以內，120天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

低軌衛星 昇達科

相關新聞

