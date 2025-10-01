全民權證／鈊象 挑價內外15%

鈊象（3293）展望2025至2026年，授權遊戲營收仍將維持高成長，成長主要動能來自於東南亞授權，法人表示，因為目前在東南亞市占率仍偏低，預期2026年東南亞授權營收將較2025年成長。

商用遊戲機方面，美國和中國大陸為鈊象主要的兩大市場，大陸因消費能力下滑且競爭激烈，美國市場則因為關稅，故今年整體商用遊戲機營收出現衰退。歐美授權（TaDa Gaming）目前古拉索、希臘馬爾他、羅馬尼亞、瑞典、英國和葡萄牙等國家都有取得執照，加拿大還在申請中。英國最快今年第4季會看到一些成果。

權證券商建議，看好鈊象後市股價表現的投資人，可利用價內外15%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。