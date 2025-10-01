聽新聞
0:00 / 0:00

喬山、聯合 權證四檔紅不讓

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

科技股走勢強勁之外，傳產股中的喬山（1736）、聯合（4129）近期表現不錯，權證發行商表示，可運用其價外15%左右的認購權證操作，在波動中爭取較大獲利空間。

法人評估，喬山今明年獲利將有20%以上的增長，且2026年還將保有上修空間，股價應享有更高本益比評價；長期而言，公司將受惠TAM與GM的同步增加。8月業績與家用客戶進行議價，9~10月營收預期回到雙位數成長。陸續與客戶進行價格調整，今年雙位數年增將如期市場預期達標。

喬山健康科技8月合併營收39.43億元，月增17.3%、年減3.2%，以美元計算年增4%；累計前八月合併營收302.31億、年增17.5%，以美元計算年增率達20%。隨著健身產業進入旺季，喬山營運也將逐月升溫。9月開始進入旺季狀態，下半年旺季營收動能強勁，預期今年營收可望持續改寫新高。

聯合8月營收4.5億元，年增40.06%，月減14.53%。法人預期聯合在各市場均能實現高成長，在日本除低基期外，觀察既有客戶手術刀量持續增加，且與京瓷合作綜效亦陸續顯現。

美國8月營收已重回年增逾25%，以產品多樣性為主要策略，2025下半年及2026年將陸續有新品無骨水泥／肩關節上市挹注營收。

此外，聯合EMEA品牌以法國為主要成長動能，東南歐及中東也持續開發經銷機會，未來也將導入新品提升滲透率提升。

聯合在台灣藉由在歐、美、日市場成功經驗逐漸提升醫生使用意願，近期已打入新醫院通路，未來並將導入自費新品，預期可望持續拓展市占率。

營收 喬山

延伸閱讀

力麗突宣布：彰化廠瓶用酯粒全停產、聚酯粒大砍六成 部分人力裁撤

健身業兩樣情 全真瑜珈破產歇業、世界健身釋下半年利多飆漲停

合庫銀主辦喬山健康聯貸

偉訓斥資5,600萬 越南設點

相關新聞

台指期 短線樂觀看待

台股昨（1）日開高震盪走低，終場指數上漲162點、漲幅0.6%、收25,982點；台指期上漲92點、至26,045點，正...

台指期夜盤逆流而上 無畏美政府關門、美股電子盤跌

台指期夜盤1日開盤後，雖美國政府關門，拖累美股電子盤走跌下，以25,982點、下跌61點開出，雖一度跌至25,920點、...

期貨商論壇／美股期 動能強勁

美國政府籠罩在「關門」危機下，美股卻以15年來最強勁的9月表現，為第3季畫下亮麗句點，投資人似對潛在風險不以為意，反而聚...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期疲弱並非單一事件造成，而是多種經濟、政策與市場情緒的結果，不過，美國公布9月消費者信心降至4月對等關稅以來低...

富喬、台玻 權證聚焦長天期

在AI伺服器、AI用800G等高階網路交換器需求帶動，高階玻纖布、玻纖紗需求大增，其中富喬（1815）握有紗、布垂直整的...

喬山、聯合 權證四檔紅不讓

科技股走勢強勁之外，傳產股中的喬山（1736）、聯合（4129）近期表現不錯，權證發行商表示，可運用其價外15%左右的認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。