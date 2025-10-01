喬山、聯合 權證四檔紅不讓

科技股走勢強勁之外，傳產股中的喬山（1736）、聯合（4129）近期表現不錯，權證發行商表示，可運用其價外15%左右的認購權證操作，在波動中爭取較大獲利空間。

法人評估，喬山今明年獲利將有20%以上的增長，且2026年還將保有上修空間，股價應享有更高本益比評價；長期而言，公司將受惠TAM與GM的同步增加。8月業績與家用客戶進行議價，9~10月營收預期回到雙位數成長。陸續與客戶進行價格調整，今年雙位數年增將如期市場預期達標。

喬山健康科技8月合併營收39.43億元，月增17.3%、年減3.2%，以美元計算年增4%；累計前八月合併營收302.31億、年增17.5%，以美元計算年增率達20%。隨著健身產業進入旺季，喬山營運也將逐月升溫。9月開始進入旺季狀態，下半年旺季營收動能強勁，預期今年營收可望持續改寫新高。

聯合8月營收4.5億元，年增40.06%，月減14.53%。法人預期聯合在各市場均能實現高成長，在日本除低基期外，觀察既有客戶手術刀量持續增加，且與京瓷合作綜效亦陸續顯現。

美國8月營收已重回年增逾25%，以產品多樣性為主要策略，2025下半年及2026年將陸續有新品無骨水泥／肩關節上市挹注營收。

此外，聯合EMEA品牌以法國為主要成長動能，東南歐及中東也持續開發經銷機會，未來也將導入新品提升滲透率提升。

聯合在台灣藉由在歐、美、日市場成功經驗逐漸提升醫生使用意願，近期已打入新醫院通路，未來並將導入自費新品，預期可望持續拓展市占率。