期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期疲弱並非單一事件造成，而是多種經濟、政策與市場情緒的結果，不過，美國公布9月消費者信心降至4月對等關稅以來低點，加深民眾對通膨升高疑慮。

最新數據顯示，美國房市、耐久財訂單，以及第2季GDP修正值均高於預期，同時初領失業金人數大幅下降，使市場對聯準會降息預期有所回落。美元回檔之際，也受到美國政府關門風險影響。

美國白宮1日正式宣布，因參議院未能通過由共和黨主導的臨時撥款法案，政府將在當地時間晚上11點59分後關閉。美國勞工部也證實，一旦政府停擺，其統計機構將暫停發布經濟數據，包括備受關注的9月就業報告。

市場認為，美元通常會在此類事件前走弱，但在資金僵局解決後，將有機會呈現反彈，歷史經驗顯示，短暫的政府關門對經濟與匯市的影響相對有限。美元指數是由歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎等六大貨幣組成，投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

期貨交易為高槓桿的保證金交易，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（元富期貨提供）

