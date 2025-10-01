期貨商論壇／美股期 動能強勁

美國政府籠罩在「關門」危機下，美股卻以15年來最強勁的9月表現，為第3季畫下亮麗句點，投資人似對潛在風險不以為意，反而聚焦於亮眼的企業財報，推升美國股、債同步走高，展現出強勁韌性。

美股9月展現驚人氣勢，標普500指數上漲3.5%，寫下2010年來最佳表現，與過去五年平均下跌4.2%形成鮮明對比；道瓊指數漲1.8%，創2019年來新高；那斯達克勁揚5.6%，費城半導體指數飆升12.3%。季度表現同樣強勢，標普500漲7.7%，創2020年來最大漲幅，道瓊連續第五季上揚，那斯達克季漲11.2%，費半季漲14.8%，連兩季收高。

由於國會兩黨在預算與支出議案上未能達成協議，美國政府自美東時間10月1日凌晨（台灣時間同日中午2時）起關閉。雖過往經驗顯示，對股市的直接衝擊有限，但若停擺時間拉長，則對市場信心及經濟活動可能帶來不小的隱憂。

雖政府停擺的陰影為市場投下不確定性，但美股在9月以及第3季的強勢演出，已彰顯投資人對美國經濟韌性與企業獲利的信心。當前投資人一方面積極卡位成長題材，二方面也為政治風險與經濟放緩預作防備，未來美國國會協商進展及聯準會的降息動向，將成為投資人關注的三大焦點，預期美股期貨將可持續向上走強。（凱基期貨提供）

