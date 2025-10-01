台指期 短線樂觀看待

台股昨（1）日開高震盪走低，終場指數上漲162點、漲幅0.6%、收25,982點；台指期上漲92點、至26,045點，正價差為62.09點。期貨商建議，由於台指期多空持續在26,000點關卡拉鋸整理，目前在波動率仍處低檔下，短線拉回依舊可以持續樂觀看待。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加518口至72口，其中外資淨空單增加419口至22,349口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加146口至4,801口。

其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.7萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI則落在25,000點。全月未平倉量put／call ratio值由1.34上升至1.4，VIX指數上升0.74至22.67。

整體來說，後續變數仍繫於美國政治與經濟數據，若政府停擺時間過長，可能導致非農就業等關鍵數據延遲公布，進一步加重不確定性，屆時國際股市恐再度波動；若短線美股能迅速消化停擺情緒，並藉非農數據回穩，台股才有望重返26,000點關卡之上，否則可能需25,500~26,000點區間反覆整理，等待新的方向。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現保守；技術面上，多空持續在26,000點關卡拉鋸整理，目前在台股波動率仍處低檔下，短線拉回依舊可以持續樂觀看待。

元富期貨認為，技術面觀察，台指期昨日早盤在權值股台積電（2330）領軍下，AI、記憶體等相關族群簇擁，一度上漲超過500點，但獲利了結賣壓出籠，終場以上影線黑K作收。近來美國消息不斷，除台美晶片五五分，也有美國政府關門等等紛擾，加上10月初假期多，投資人追漲意願不高。