台指期夜盤再度挑戰26000點大關 5日線附近攻防激烈

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
截至晚間8點整，台指期夜盤報25,989點、漲36點、漲幅0.1%。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台指期夜盤30日以25,948點開低，截至晚間8點整，台指期夜盤報25,989點、漲36點、漲幅0.1%；盤初空頭賣壓出籠、最低達25,913點，隨後多頭大軍反攻，最高達26,005點，持續於附近高檔震盪，高低點落差達92點，多空雙方於26,000點大關交戰，5日線附近攻防激烈。

綜合元富、永豐期貨表示，市場擔憂美國政府關門風險，恐影響關鍵經濟數據發布，尤其是本周五的非農就業報告。此外，川普貿易政策不確定性延續，加上地緣政治緊張情勢升溫，避險情緒推動美債與黃金走高，同時也使美股漲幅收斂。

台指期夜盤持續反映上周五因連假避險而賣壓的回補效應，不過今日尾盤台積電（2330）爆出超過萬張的調整性賣單，股價急跌15元，直接壓抑大盤漲幅，使得指數收斂，成交量同時萎縮顯示市場仍處於觀望氛圍，背後因素包括美國政府可能關門導致非農數據延遲發布，以及下周台股將連續兩個短周期的假期，使資金操作意願偏低。

雖然量能不足顯示追價力道有限，但期貨維持正價差，代表多頭架構尚未被破壞，整體趨勢仍在多方掌控，不過短線恐怕進入震盪加劇的階段，指數可能因權值股波動與國際消息交錯而上下擺盪，操作上需特別留意尾盤大單的影響以及外部政治經濟的不確定性。

