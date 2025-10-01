信驊、緯穎 認購聚光

今日主題 台股近期呈現高檔震盪局面，多頭資金移往千金高價股，試圖塑造比價空間，維持盤面多頭氣勢。券商也陸續調高部分千金股的目標價，目標價在2,500元以上者最受關注。一般投資人受限資金運用，不易操作千金高價股，但仍可透過相關權證參與行情。

台股近來高檔震盪，市場買盤「棄大從小」，不少股本較輕的高價中小型股成為多頭轉進焦點，特別是千金股族群，由於普遍擁有利基題材，如信驊（5274）、緯穎（6669）等，內外資多給予正向評級，激勵昨（30）日股價跌深強彈。

權證發行商建議，看好信驊、緯穎等千金股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以趕搭千金股股價彈升的特快車。

股王信驊上周表現弱勢，不過30日則是回神轉彈，股價上漲近3%。從基本面來看，摩根士丹利（大摩）認為，該公司營運雖然可能受供給限制，但2026年具備良好的成長條件，市占率有望在AST2700等擴張獲得更多市場牽引力，因此前景仍然相對看好。

目前內外資法人普遍看好信驊長線的營運展望，因此多給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價則以大摩的6,100元暫居最高，其次為大和資本的6,000元，顯示股價潛在上漲空間還有18%以上。

緯穎受惠AI前景一片璀璨，下半年以來股價強勢大漲，法人圈也紛紛看好，雖然已有大摩率先調降評等至「中立」，不過，多數內外資法人依舊抱持正向觀點，如高盛、大和資本、麥格理等仍建議「買進」。

本土法人指出，日前多家美股均上修營運展望，主要動能幾乎清一色均來自AI伺服器，顯見AI仍然是台系科技股的交投主旋律。

而台廠緯穎由於受惠終端客戶需求樂觀，特別是輝達GB系列伺服器出貨暢旺，將嘉惠後市營運更上層樓。