穎崴帶勁 押逾90天

穎崴（6515）8月營收5.12億元，月減18.29%，年減18.14%，主要受到產能及客戶出貨排程調整，預估部分營收將在第4季實現；第3季仍有季增雙位數成長。

美系券商上修穎崴明（2026）年營收年增38%，主要理由有三：一是來自新一代Hyper Socket產品的強勁需求，已有美國AI客戶，預期明年將有顯著出貨量；二為SLT市場市占率提升，因藉由Hyper Socket去贏得，且SLT插槽市場的TAM比FT插槽大四至五倍；第三則因dollar content增加，預期socket pin數量成長五至七成，也會推動ASP顯著成長。

未來AI相關應用包括AI GPU、AI ASIC、CPU等進入新產品周期，預計未來拉貨動能強勁，前景樂觀。受遊戲顯卡帶動，探針卡需求高峰集中於半年。 下半年營收動能將更多來自測試座與接觸元件產品。

雖然Hyper Socket與functional burn-in socket目前貢獻仍小，但隨AI GPU與ASIC專案逐步進入驗證與導入，未來營收潛力可期。

展望2026年，穎威成長主軸在於AI／HPC次世代產品導入，高階測試座需求將持續提升。2026年每股盈餘（EPS）有望提升，主因AI／HPC專案導入帶來營收增長；測試介面pin count提升推升ASP與毛利率；產品組合持續優化。考量主要AI／HPC專案預期將自下半年出貨回升，2026年仍有多項專案貢獻，中長期成長可見。

權證發行商建議，看好穎崴後續表現的投資人，可挑選價平附近、有效天期三個月以上的權證介入。