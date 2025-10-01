快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

全民權證／環球晶 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

環球晶（6488）7至8月營收合計85.9億元，面對美國對貿易條件的驟變，加以去年下半年未見明顯回升的消費性電子需求，讓上游廠商多審慎看待下半年發展，然市場對美國在地化需求看佳，美國廠產能滿載。過去半年以來傳統伺服器需求穩定、AI伺服器需求則穩步提升，帶動高容量HDD吃緊，廠商轉而向原廠尋求eSSD作替代方案，增加對eSSD需求。供需雙方錯配下造成此次Sandisk、WD等人均對外調漲價格。美國廠區P1滿載產能約30kwpm，對比需求在2026年需求增量仍難以滿足，在地化趨勢延續將有利環球晶後市需求，而關稅則是潛在催化劑。

看好環球晶後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

美國 環球晶

