聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／環球晶 兩檔活跳跳
環球晶（6488）7至8月營收合計85.9億元，面對美國對貿易條件的驟變，加以去年下半年未見明顯回升的消費性電子需求，讓上游廠商多審慎看待下半年發展，然市場對美國在地化需求看佳，美國廠產能滿載。過去半年以來傳統伺服器需求穩定、AI伺服器需求則穩步提升，帶動高容量HDD吃緊，廠商轉而向原廠尋求eSSD作替代方案，增加對eSSD需求。供需雙方錯配下造成此次Sandisk、WD等人均對外調漲價格。美國廠區P1滿載產能約30kwpm，對比需求在2026年需求增量仍難以滿足，在地化趨勢延續將有利環球晶後市需求，而關稅則是潛在催化劑。
看好環球晶後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言