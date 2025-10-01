全民權證／環球晶 兩檔活跳跳

台股近期呈現高檔震盪局面，多頭資金移往千金高價股，試圖塑造比價空間，維持盤面多頭氣勢。券商也陸續調高部分千金股的目標價，目標價在2,500元以上者最受關注。一般投資人受限資金運用，不易操作千金高價股，但仍可透過相關權證參與行情。

2025-10-01 00:20