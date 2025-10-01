全民權證／新日興 挑價內外10%

蘋果明年下半年即將推出首款摺疊機，其中的關鍵樞紐供應商為台廠新日興（3376）及另一家美廠安費諾（Amphenol）所提供，在外資圈一片看好下，激勵昨（30）日股價亮燈漲停，漲停價260元攀本波反彈高峰。儘管法人預期，新日興今年營運在匯率、關稅、及客戶殺價下，營收與獲利仍承壓，不過由於蘋果首款折疊iPhone即將面市，明年下半年營運將顯著成長，帶動營收與獲利將大幅反彈。

隨折疊iPhone題材提前發酵，外資圈紛紛給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，激勵9月中下旬來股價強勢表態。權證發行商建議，看好新日興後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期日超過六個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）