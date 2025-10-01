快訊

川湖、世芯 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
川湖總經理林淑珍。川湖／提供
昨（30）日千金股族群在多頭買盤的點火拉抬下士氣如虹。其中川湖（2059）大漲190元，收3,290元，世芯-KY（3661）也大漲190元，收3,465元，漲幅均超過半根停板，表現相當亮麗搶眼，連動相關認購權證也紛紛放量大漲。

川湖由於受惠下半年AI資本支出正向循環，帶動下游客戶伺服器機架出貨量在GPU以及ASIC領域都將出現顯著增加，加上下一代機架級GPU伺服器的導入，每個GPU的導軌套件美元含量將提升20~30%，將嘉惠營運表現。

摩根士丹利（大摩）對於川湖保持正面看法，大摩認為該公司是AI擴散效應的主要受益者之一。

受惠於全面的專利組合、穩健的執行力、及良好的客戶關係，營運前景看好，因此給予「優於大盤」評級，目標價由上調至3,050 元，調幅32.6%。

世芯-KY在一個多月來的拉回整理後，昨日股價跌深反彈，終場大漲5.8%，股價表現相當強勢。

法人指出，儘管世芯-KY第3季營運仍顯疲弱，不過隨著進入NRE旺季，車用ADAS與加密貨幣專案進入量產，第4季起將逐步復甦。

大摩對AI ASIC服務商如世芯-KY等仍抱持正面看法，認為相關台廠可在美國競爭對手中取得市占率提升，因此長線展望仍持續正向。

事實上，大摩於8月中旬已經將世芯-KY的目標價由4,088元調升至4,588元，暫居外資圈最高。

權證發行商建議，看好川湖、世芯-KY等千金股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。

挑選的標準，則是以價內外20%以內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

