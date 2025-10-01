全民權證／精測 瞄準逾六個月

近來測試族群受到法人高度關愛，內外資紛紛按讚看好，主要由於受惠AI正向趨勢的外擴效應。其中精測（6510）受惠Rubin測試板市占提升的利多發酵，吸引昨（30）日股價開高亮燈強鎖漲停，漲停價1,925元創歷史新高。

法人認為，Rubin、TPU v8e、及CX-1等測試板專案將是推動精測2026年每股純益（EPS）成長的關鍵動能。特別是Rubin的晶圓測試與成本測試板市占，有望從2025年的25%倍增至2026年達50%。

基於Rubin市占提升，法人調升精測2026年EPS約5%， 調整後EPS上看近33元水準。權證發行商建議，看好精測後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期日超過六個月的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）