台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（30）日開高走高，指數齊步走強，現貨指數上漲240點，收在25,820點；台指期上漲294點至25,954點，正價差為133.46點。期貨分析師表示，整體格局仍為大區間震盪，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需嚴格設定停損以控管短線風險。

台指期昨日開高走高，AI族群表現強勁帶動指數上揚，不過，尾盤台積電（2330）出現賣壓，漲幅收斂，終場上漲294點。技術面觀察，以紅K棒帶上影線作收，終止日K連黑。指數重回10日線之上，短線觀察能否在接下來幾日有效突破5日線。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,242口至446口，其中外資淨空單減少3,189口至21,930口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,074口至4,655口。

選擇權未平倉量部分，10月W1大量區買權OI落在26,200點，賣權最大OI落在25,700點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在19,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04上升至1.34。永豐期貨表示，VIX指數下降0.48至21.93。外資台指期買權淨金額1.73億元 ; 賣權淨金額0.32億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

台指期昨日主要反映上周五因連假避險而賣壓的回補效應，不過尾盤台積電爆出超過萬張的調整性賣單，股價急跌15元，直接壓抑大盤漲幅，使得指數收斂，成交量同時萎縮顯示市場仍處於觀望氛圍，背後因素包括美國政府可能關門導致非農數據延遲發布，以及下周台股將連續兩個短周期的假期，使資金操作意願偏低。

雖然量能不足顯示追價力道有限，但期貨維持正價差，代表多頭架構尚未被破壞，整體趨勢仍在多方掌控，不過短線恐怕進入震盪加劇的階段，指數可能因權值股波動與國際消息交錯而上下擺盪。