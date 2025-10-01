期貨商論壇／黃金期 避險優選

進入10月，投資市場首當其衝面臨的是美國政府恐關門窘境，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融商品，台灣期交所有推出黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。

如果美國政府關門，將同時影響美國勞工部原定3日發布的就業報告。勞工部已表示，如果政府關門，將有序暫停各項計畫和運作，這意味著本週不會發布就業報告。

對於目前有爭議的法案，主要針對重型卡車、專利藥品等商品的新一輪關稅將同時生效。華爾街分析師警告，若政府長期停擺，恐導致官方數據發布延遲，最糟情況為聯準會在29日會議時陷入「摸黑決策」狀態。

由於政治的不確定性，讓投資人資金持續向避險資產靠攏，周一黃金現貨價跳漲1.9%，報每盎司3829.63美元，盤中一度觸及3833.37美元的歷史紀錄，12月黃金期貨上漲1.2%，報每盎司3855.2美元，且美元走弱亦推升金價走揚，周一美元指數（DXY）下跌約0.25%。

周一輕原油將上周漲幅抹去，11月輕原油期貨下跌3.4%。下跌的關鍵因素為市場預期OPEC+將從11月起增產，這將增加供應。這些因素可能導致交易商對供應定價過高，進而導致周一油價大幅下跌。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）