期貨商論壇／黃金期 避險優選

經濟日報／ 記者崔馨方整理
黃金示意圖。(路透)
進入10月，投資市場首當其衝面臨的是美國政府恐關門窘境，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融商品，台灣期交所有推出黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。

如果美國政府關門，將同時影響美國勞工部原定3日發布的就業報告。勞工部已表示，如果政府關門，將有序暫停各項計畫和運作，這意味著本週不會發布就業報告。

對於目前有爭議的法案，主要針對重型卡車、專利藥品等商品的新一輪關稅將同時生效。華爾街分析師警告，若政府長期停擺，恐導致官方數據發布延遲，最糟情況為聯準會在29日會議時陷入「摸黑決策」狀態。

由於政治的不確定性，讓投資人資金持續向避險資產靠攏，周一黃金現貨價跳漲1.9%，報每盎司3829.63美元，盤中一度觸及3833.37美元的歷史紀錄，12月黃金期貨上漲1.2%，報每盎司3855.2美元，且美元走弱亦推升金價走揚，周一美元指數（DXY）下跌約0.25%。

周一輕原油將上周漲幅抹去，11月輕原油期貨下跌3.4%。下跌的關鍵因素為市場預期OPEC+將從11月起增產，這將增加供應。這些因素可能導致交易商對供應定價過高，進而導致周一油價大幅下跌。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨 美國

台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（30）日開高走高，指數齊步走強，現貨指數上漲240點，收在25,820點；台指期上漲294點至25,954點...

期貨商論壇／微小台 交投熱絡

台股進入「光輝十月」時刻，川普新關稅政策的潛在影響不容忽視。投資人宜保持審慎，短線可留意非農就業與薪資數據對市場心理的牽...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

進入10月，投資市場首當其衝面臨的是美國政府恐關門窘境，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融商品，台灣期交...

信驊、緯穎 認購聚光

台股近期呈現高檔震盪局面，多頭資金移往千金高價股，試圖塑造比價空間，維持盤面多頭氣勢。券商也陸續調高部分千金股的目標價，目標價在2,500元以上者最受關注。一般投資人受限資金運用，不易操作千金高價股，但仍可透過相關權證參與行情。

川湖、世芯 四檔搶鏡

昨（30）日千金股族群在多頭買盤的點火拉抬下士氣如虹。其中川湖（2059）大漲190元，收3,290元，世芯-KY（36...

穎崴帶勁 押逾90天

穎崴（6515）8月營收5.12億元，月減18.29%，年減18.14%，主要受到產能及客戶出貨排程調整，預估部分營收將...

