期貨商論壇／微小台 交投熱絡

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股進入「光輝十月」時刻，川普新關稅政策的潛在影響不容忽視。投資人宜保持審慎，短線可留意非農就業與薪資數據對市場心理的牽動，並作為風險控管的重要依據。

操作建議關注小型台指期及微型台指期作為靈活配置工具，以便在政策與數據交錯的環境中，更有效掌握市場機會與風險平衡。

美股延續升勢，資金信心逐步回流，帶動市場氛圍改善。連假期間，富台期上漲主要反映市場對聯準會持續降息的預期升溫。投資人對小型台指期（MTX）及微型台指期（TMF）的參與意願同步增強，短線交投熱絡。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國8月PCE與核心PCE數據符合市場預期，顯示通膨壓力持續緩解，市場情緒顯著回暖，科技股及AI概念股再次扮演領漲要角。

展望後市，市場焦點將轉向本周五即將公布的美國9月非農就業報告。

市場普遍預估新增就業人數約5萬人，若實際數據明顯高於10萬人，將顯示美國勞動市場仍具韌性，恐壓抑聯準會的降息幅度與節奏；反之，若數據疲弱，將進一步鞏固市場對10月及12月各降息1碼的預期，為全球風險資產再添支撐。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

