欣興、南電 選逾八個月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股近來雖然拉回整理，不過具有缺貨概念的利基型PCB廠仍獲法人認同按讚，包括欣興（3037）、南電等（8046）個股。看好相關題材個股的投資人，可逢低透過認購權證進行布局。

外資法人指出，由於受惠二大因素影響，包括T-glass相關原物料價格上漲，以及ABF與BT載板交期拉長，使10月ABF載板價格漲幅可能會超過10%，BT載板價格更可能上漲逾15%，這是未來ABF與BT載板可能短缺的明確信號。

隨著PCB大漲價風潮將至，將推動欣興、南電等後市基本面的營運表現，因此外資建議「買進」南電，目標價升至310元，調幅10.7%；欣興則是「中立」、目標價調升至144元，調幅10.7%。外資指出，根據供應鏈的調查顯示，ABF與BT載板價格有望自10月起大漲，漲價原因有二，包括：一、T-glass相關原物料價格上漲約30%；二、ABF與BT載板交期因原物料訂單交期延長而拉長。

權證發行商建議，看好欣興、南電等利基型PCB廠後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準以價內外15%以內、剩餘天數超過八個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

ABF 欣興 權證

