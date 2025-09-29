快訊

聯鈞、華星光 四檔聚焦

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

聯鈞（3450）與華星光（4979）是國內光通訊產業的關鍵業者，尤其在矽光子及高速傳輸領域有優勢地位。權證發行商指出，受惠於全球AI資料中心對光學元件和高速光收發模組需求爆發，兩檔個股近期成為盤面上緊跟著AI浪潮的熱門焦點。

聯鈞和華星光從去年至今的股價表現均具題材輪動。儘管短期內可能隨市場多空消息出現震盪，但整體而言呈現多方趨勢、緩步墊高的格局。市場對其未來營收與獲利成長的期待，主要來自於AI伺服器與高效能運算（HPC）對高頻寬、低延遲光通訊技術的龐大需求。每當市場將焦點轉回至AI伺服器或矽光子題材時，這兩檔個股常伴隨成交放量，成為盤面上的熱門要角。

聯鈞和華星光身處的產業後市，高度繫於全球雲端服務供應商（CSP）的資本支出動向，特別是AI資料中心的建置速度。聯鈞專注於光通訊元件封裝與相關技術，特別在高階雷射元件方面擁有核心競爭力。法人指出，隨著資料傳輸速度從400G升級到800G甚至1.6T，對高階雷射元件的需求缺口將持續擴大，聯鈞為此類關鍵零組件的供應商，將直接受惠於AI資料中心對傳輸速率的規格升級。

權證發行商建議，看好聯鈞、華星光後市的投資人可買進價外20％以內、到期日150天以上的認購權證，以槓桿方式操作參與行情。

聯鈞 AI 華星光

欣興、南電 選逾八個月

台股近來雖然拉回整理，不過具有缺貨概念的利基型PCB廠仍獲法人認同按讚，包括欣興（3037）、南電等（8046）個股。看...

