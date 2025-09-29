聯發科、南亞科 認購靚

外資9月以來加碼動作積極，全月已買超逾2,000億元，其中，獲得青睞加碼的聯發科（2454）、南亞科（2408）等個股，成為市場矚目的焦點。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

聯發科方面，輝達與英特爾雖先行表態合作，不過，分析師指出，雙方如何合作或是計畫目前仍然未定，而聯發科與輝達合作行之有年，從先前的智慧座艙到今年GB 10的研發，確實皆已開花結果。以輝達與英特爾合作聲明來看，兩方將合作資料中心與PC方面的晶片設計，目前並未包含晶圓代工。

以市場角度來看，擔憂聯發科與輝達合作相關的產品受到威脅，不過，GB 10對於聯發科貢獻微乎其微，另外在輝達的角度來看，無論X86或是ARM平台，皆需要提供相關產品給客戶，因此聯發科短線股價受到影響、將為長線買點，主要因聯發科明年仍有AI AISC相關的貢獻。

展望第3季，聯發科推出天璣9500和GB10晶片，預計AI平板和車用將會繼續成長；若以新台幣匯率29元計算，新台幣單季營收介於1,300億至1,400億元，季減7%至13%，毛利率指引約47%左右。連結聯發科的相關權證包括聯發科中信51購03（084752）、聯發科凱基52購09（030973）。

南亞科方面，繼美光暫停報價並宣布漲價約20%至30%後，市場傳出三星也跟進漲價，針對第4季DRAM產品，包括LPDDR4X、LPDDR5/5X合約價將調漲15%至30%，NAND價格也將調漲5%至10%。

分析師指出，由於AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，相關HBM、DDR5需求佳，拉抬今年DRAM需求。供應商專注在HBM產能投資及DDR5等高效能運算產品，並減少DDR3、DDR4、LPDDR4生產，庫存水位持續下降，非AI應用於第2季觸底反彈，預期整體市場下半年維持穩健發展。

南亞科目前產能滿載，DDR4產品比重占營收50%，預期DRAM合約價格將持續上揚，預估有助提升整體ASP表現，再加上折舊費用下滑，下半年將轉虧轉盈。