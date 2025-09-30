期貨商論壇／黃金期 價格向上

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.25%，是自去年12月來首次降息，隨後在經濟數據出現明顯降溫下，市場預計10月及12月聯準會仍有望各降1碼，激勵黃金價格走強。

需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至9月25日為止，黃金持有量為996.85公噸，近日一度突破1,000公噸，顯示持續看好黃金的未來走勢，因此只要未出現連續數周減少持倉量，後續黃金價格仍有機會持續上揚。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變化來看，日前淨多單持倉部位增加4,670口、來到266,410口，在非商業交易人8月底轉加碼後，使多頭走勢延續，並創歷史高點3,824.6美元，因此在淨多單尚未減碼前，盤勢仍有望持續向上走揚。

從技術面來看，9月黃金期貨價格沿5日均線向上走揚，近期雖高檔整理，但仍守穩在5日均線附近，顯示出多頭氣勢依舊強勁，故待高檔賣壓消化後，指數仍有望再挑戰歷史高點，後續盤勢偏多看待。

台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）