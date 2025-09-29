快訊

台指期 靜待技術反彈

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股上周五（26日）開低走低，終場下跌443點、跌幅1.7%、收25,580點；台指期下跌426點、至25,669點，正價差為88.68點。期貨商建議，目前國際市場並無新的重大利空，因此預估若外資賣壓未再擴大，台指期有望迎來技術性反彈。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加2,522口至1,796口，其中外資淨空單增加3,340口至25,119口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,596口至5,729口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI大於買權OI差距為9,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，技術面觀察，台指期上周五開低走低，電子權值股賣壓湧現，拖累指數一路走跌，盤中一度重挫近600點，終場以黑K棒留下影線作收、日K連三黑；目前指數在連續多日的創高後回落整理，短線觀察下方月線能否有效支撐。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，9月第四周周五結算的大量區買權OI落在25,600點，賣權最大OI落在25,550點；月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在19,500點。全月未平倉量put/call ratio值由1.22下降至1.04，VIX指數上升1.73至22.41。

整體來說，目前國際市場並無新的重大利空，美股跌勢主要來自漲多後的技術性修正，對台股的影響偏向情緒面、而非基本面，因此預估連假後，若外資賣壓未再擴大，指數有望迎來技術性反彈。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股上方有壓力出現，美國又祭出新一波關稅，短線台股暫以區間震盪保守看待。

選擇權 台指期

