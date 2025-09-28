永豐金證券榮獲期貨鑽石獎三大殊榮 專業實力提供全方位服務

臺灣期貨交易所舉行第11屆期貨鑽石獎頒獎典禮，永豐金證券再獲肯定，本屆共勇奪「證券業交易量鑽石獎」、「期貨交易輔助人交易量鑽石獎第二名」、「店頭集中結算量鑽石獎-結算會員第四名」三大獎項殊榮，彰顯其在期貨領域的深厚實力與對市場的深遠貢獻。

永豐金證券總經理蘇威嘉代表領獎時表示：「專業與創新是金融服務的核心價值。今年再度榮獲期貨鑽石獎三大殊榮，是對我們的高度肯定。未來，我們將持續秉持穩健經營與專業風控，提供全方位理財商品與服務，並積極支持期交所政策，為健全台灣金融市場與期貨市場永續發展貢獻心力。」

永豐金證券致力提供全方位理財商品與服務，結合期交所新推出的微小台、台灣半導體30期貨等創新商品，協助投資人進行避險與多元策略操作，控制風險同時提升投資績效，展現商品整合與策略應用的專業能力。今年更是連續11年奪下「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」，榮獲第二名，實力備受肯定。

在全球金融環境更迭下，永豐金證券靈活運用期貨及選擇權商品的策略組合，進行多元化的金融交易及避險策略，顯著提升操作績效，今年奪下「證券業交易量鑽石獎」，卓越表現突顯其市場領導地位。

另外，作為店頭集中結算業務創建成員之一，今年再獲「店頭集中結算量鑽石獎-結算會員」肯定、榮獲第四名。永豐金證券秉持中央公債主要交易商及證券商造市責任，積極參與公債初、次級交易市場，與發展各項店頭衍生性商品。

永豐金證券感謝期交所對集中結算制度的持續投入，該制度有助於降低交易對手信用風險，強化我國金融體系韌性，同時活絡衍生性商品交易市場。作為結算業務創建成員之一，公司將持續支持制度推動，為健全台灣金融市場及接軌國際共同努力。

展望未來，永豐金證券將持續秉持專業精神，依循主管機關政策，善用期交所各項金融商品，深化市場參與，並在金融市場創造更多佳績，為台灣金融市場永續發展注入更多動能。