凱基證券、凱基期貨 榮獲期貨鑽石獎第一名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、凱基期貨榮獲期貨鑽石獎兩項第一名肯定，由凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍代表領獎。凱基證券／提供
臺灣期貨交易所第11屆「期貨鑽石獎」評比揭曉，凱基證券與凱基期貨榮獲「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」第一名並首度摘下「期貨經紀商交易量鑽石獎」第一名，持續落實以客戶為中心的理念，致力透過多元金融商品與服務推升市場成交量，並提供完整、穩定且快速的交易平台，協助客戶運用期貨進行投資與避險，獲得投資人的長期支持與信任。

凱基證券長期蟬聯「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」第一名，除了重視投資人的風險屬性與商品適合度，透過完善的風險控管與提醒機制，協助投資人穩健參與市場，同時提供功能多元的交易平台，例如「隨身e策略」APP可依投資人需求客製化，近期更新增擬人化推播服務，即時通知重大行情、交易與留倉訊息及商品最後交易日，讓客戶隨時掌握最切身的資訊，打造優質交易體驗。

此外，凱基期貨首次榮獲「期貨經紀商交易量鑽石獎」第一名，透過數位創新建構完善智能交易服務，全面優化客戶交易體驗獲肯定，包括持續強化交易系統的升級，打造穩定可信賴的交易環境，積極爭取更多海外投資人參與市場，並優化開戶流程與介面、導入更多雲端智能交易服務，推出「微型體驗包」與「策略組合包」等多元期顧策略服務，期能滿足不同客群需求。

凱基證券、凱基期貨為落實普惠金融，營造更友善的金融環境，積極推廣多元期貨商品，例如微型台指期、周五到期台指選擇權等，同時舉辦「相揪放暑價，微權玩一夏」活動，滿足小資族群需求並提升市場參與度，持續以創新服務與專業風控，幫助投資人穩健迎向富足人生。

臺灣期貨交易所 凱基證

